L'événement Happy Holi Doubs à Mandeure

publié le 19/05/2017 à 14:00

La toute 1ère édition de la Happy Holi Doubs à Mandeure arrive bientôt!



Qu'est-ce que c'est?

Le Comité des Fêtes de Mandeure organise la toute 1 Happy Holi Doubs régionale, une grande fête des couleurs!

Au programme:

Plus de 5 heures de musique non-stop, 5 lancers de poudres colorées, et de nombreuses surprises suivies d’une soirée concert.





Affiche HHD 2017

Quand?

Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel le 10 juin 2017 au stade municipal de Mandeure à partir de 13 h 30.



Plus d'infos, billeterie?

Restauration et buvette sur place.

Points de ventes billetteries : Super U Mandeure, Vap’n Store Mandeure et bureau de tabac Aubry à Pont de Roide.

1 journée de ventes exceptionnelles samedi 27 mai au Centre Culturel Polyvalent, rue des Lannes à Mandeure de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Possibilité de ventes de tickets le jour de l’événement mais attention: Le nombre de places est limité alors n’attendez pas! ;)



Besoin de plus de renseignements ? N’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook : Comité des Fêtes de Mandeure.

