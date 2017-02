La gare de Metz plus belle gare de France, reprise progressive sous tension du trafic ferroviaire entre Thionville et Luxembourg : l'actu de ce mardi 21 février 2017

Les internautes ont désigné la gare de Metz comme plus belle gare de France lors d'un concours d'une filiale de la SNCF.

publié le 21/02/2017 à 09:09

Reprise progressive mais sous tension du trafic ferroviaire entre Thionville et Luxembourg. Les trajets sont assurés par les machines et le personnel luxembourgeois. Les cheminots SNCF estiment que la sécurité sur la ligne 90 n'est pas encore assurée et stoppent leur service en gare de Thionville. Des bus sont mis en place pour prendre la relève. Si la deuxième boite noire a été retrouvée une semaine après la collision mortelle entre deux trains, on ne connait pas encore les causes de l'accident.





La gare de Metz désignée plus belle gare de France. Les internautes l'ont choisi contre celle de la Rochelle. Un concours organisé par la filiale de la SNCF "Gares et connexions" sur Facebook. La ville lorraine a largement devancé sa concurrente avec plus de 31 000 "cœurs". Inaugurée en 1908, elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1975.





Alan Roura termine son Vendée Globe. Le skippeur suisse de 23 ans, le plus jeune de l'édition, a atteint la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne après 105 jours de course. Il finit 12ème. 6 skippeurs sur les 29 au départ sont toujours en course.





En ligue 1, L’AS Nancy-Lorraine part affronter Caen aujourd’hui en match en retard. Début de la rencontre à 18h30.



