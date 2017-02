Dernier jour pour voter pour la gare de Metz, la carte scolaire définitive en Meurthe-et-Moselle : l'actu de ce lundi 20 février 2017

Un concours pour élire la plus belle gare de France est lancé par une filiale de la SNCF. La gare de Metz est en finale.

publié le 20/02/2017 à 10:15

Toujours pas de trains entre Thionville et Luxembourg aujourd'hui. La reprise du trafic ferroviaire n'aura pas lieu avant demain matin de façon progressive. Les rotations TER et TGV ne peuvent pas encore reprendre en raison des dégats causés par la collision entre deux trains la semaine derniere. Des bus de substitution sont maintenus. Des liaisons via Longwy sont mis en place. Sur twitter, des covoiturages sont proposés avec le #covoitmetzlux



Ouverture mais aussi fermetures de classes en Meurthe-et-Moselle. La carte scolaire définitive a été dévoilée par l'inspection académique. 11 écoles fermeront bien à la rentrée prochaine. 62 suppressions étaient annoncées. Certaines situations sont donc à revoir comme c'est le cas à Nancy-Boudonville, Vandoeuvre-Brossolette ou encore Arracourt et Ecrouves.



La gare de Metz remportera t-elle le titre de plus belle gare de France ? Depuis septembre, une filiale de la SNCF organise sur Facebook un concours pour élire la plus belle gare. Celle de Metz est en finale face à celle de La Rochelle. Vous avez jusqu'à aujourd’hui 18h pour voter.

