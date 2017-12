La grève sur le Met' à Metz, 6 messines championnes du monde de handball : l'actu de ce lundi 18 décembre 2017

publié le 18/12/2017 à 09:44

Le trafic du Met' est perturbé à Metz. Une grève paralyse les transports en communs de l'agglomération jusqu'à samedi et notamment aujourd'hui de 7h15 et 9h entre 16h45 et 18h30. Les lignes suivantes ne sont pas impactées et circulent normalement : Lignes L2 - C12 - C16 - PROXIS P101 - P103 - P105 - P107 - P108 - P109 - P110 - P112 - P113 - Services FLEXO de soirée - ainsi que l'ensemble des services sur réservation.





Les perturbations sont prévues aux horaires ci-dessous :

- Mardi 19 décembre de 6h45 à 8h30 et de 16h15 à 18h00

- Mercredi 20 décembre de 7h45 à 9h30

- Jeudi 21 décembre de 7h15 à 9h00 et de 16h30 à 18h15

- Vendredi 22 décembre de 7h00 à 8h40 et de 16h00 à 17h30

- Samedi 23 décembre de 9h45 à 11h30 et de 15h15 à 17h00

Toutes les infos sur lemet.fr

Metz et Nancy sont sur le podium des villes qui recrutent le plus dans la région. Les deux villes lorraines arrivent en 2ème et 3ème position derrière Strasbourg selon le baromètre de l’emploi dans le Grand Est par Jobijoba. La région est 6ème au palmarès des régions qui recrutent le plus en 2017. Elle gagne 2 places depuis 2016.



La consommation collaborative pour les fêtes de fin d’année. Selon une étude Allovoisins/Toluna, 1 français sur 3 fait le choix des plateformes d’échange, de vente ou de location entre particuliers. Objectif : optimiser le budget puisque 60% des français pensent avoir des difficultés à le boucler pour les fêtes.





En handball, les françaises sur le toit du monde. Elle ont battu la Norvège 23-21 hier en finale du mondial à Hambourg. L'équipe de France, composée notamment de six messines de Metz-handball, décroche le titre suprême pour la 2ème fois de son histoire.