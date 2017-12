Jean Rottner réclame des mesures d'urgence à la SNCF, pas de Mud Day à Amnéville cette année : l'actu de ce vendredi 15 décembre 2017

publié le 15/12/2017 à 09:19

Les victimes de la collision près de Perpignan ont toutes été identifiées. 4 enfants sont morts, 20 personnes sont blessées dont 10 sont en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances du drame.



Jean Rottner demande des mesures d'urgence à la SNCF. Le président de la région Grand Est a convoqué hier le directeur régional de SNCF Mobilités suite à la semaine de mobilisation des contrôleurs. Ils exerçaient leur droit de retrait suite à l'agression d'une collègue. Jean Rottner réclame une amélioration de l'information des voyageurs, la sécurité dans les trains et abords des gares. Un plan d'action opérationnel doit lui être présenté mi-janvier.

Nouvelle session des matinées pour sauver ce weekend à Nancy. Une initiative lancée par la ville pour permettre aux habitants de se former gratuitement aux réflexes des premiers secours. La session animée par les pompiers ou encore la croix rouge dure 2 heures. Rendez-vous ce samedi de 9h à 11h ou bien de 11h à 13h dans les grands salons de l’hôtel de ville. Inscription obligatoire sur le site¿nancy.fr





Pas de Mud Day à Amnéville l'année prochaine. Le parcours d'obstacles ne passera pas en Lorraine en 2018. L'année dernière ils étaient 6 500 à prendre le départ de la course. Les amateurs de boue pourront plonger à Aix, Paris et Lyon.



En foot, le FC Metz part affronter Montpellier demain à 20h pour la 18ème journée de Ligue 1. De son côté, l'AS Nancy-Lorraine reçoit le Paris FC ce soir à 20h pour la 19ème journée de Ligue 2. Un hommage sera rendu à Aldo Platini, le père de Michel Platini décédé mercredi. Le premier directeur du centre de formation de l'ASNL avait 90 ans.





En handball, le Grand Nancy Métropole affronte le PSG dimanche en 16eme de finale de la Coupe de France. Coup d’envoi à 17h.