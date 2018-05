La Lorraine touchée par les orages : l'actu de ce mardi 29 mai 2018

publié le 29/05/2018 à 09:23

Les orages ont touchés la Lorraine hier. Plus de 18 000 éclairs ont été comptabilisés hier dans la région. Les pompiers ont reçu plus d'une centaine d'appels dans le sud du département. Des routes ont été barrées dans le secteur de Dombasle et Saint-Nicolas-de-Port, des commerces et des habitations ont été inondées du côté de Jarville-la-Malgrange. 10 à 15 cm d'eau ont été constatés dans les rues vosgiennes. Un arbre foudroyé est tombé notamment rue de la colline à Nancy. La grande roue du parc des expositions s'est arrêtée pour éviter tout risque. Les parcs ont été fermés. Plusieurs feux tricolores sont tombés en panne provoquant des accidents de la route.





La mobilisation continue aujourd’hui à la SNCF. Deuxième jour du 12eme épisode de la grève des cheminots. Ils dénoncent toujours la mise en place de la réforme ferroviaire. Comptez 3 TGV sur 4, 4 TER sur 7 en moyenne. 2 trains sur 3 circulent sur la ligne Nancy Metz Luxembourg. 2 sur 3 entre Nancy et Metz, 1 sur 2 entre Nancy et Remiremont et 3 sur 5 entre Metz et Strasbourg. Des trains sont mis en place pour les candidats qui passent des examens.



2 500 nouvelles places de parking à Nancy. La métropole va récupérer d'ici 2 ans la gestion de l'ensemble des parkings. Les concessions au groupe Vinci ne seront pas renouvelées. Des parkings qui rapportent environ 4 millions d'euros de recettes pour les 1 500 places des parkings Thiers, Saint-Léon, Kennedy et Schmitt. Objectif à terme : faire disparaître les places de stationnement en surface. 8 000 places payantes existent en surface aujourd'hui à Nancy.





Serge Dassault est mort. Le patron de presse, industriel et ancien sénateur est décédé hier à son bureau. Il était impliqué dans plusieurs affaires financières. Il devait notamment comparaître la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale. Il avait 93 ans.





En foot, les Bleus s'imposent pour leur premier match de préparation au Mondial. Ils ont battu l'Irlande 2-0. Des buts d'Olivier Giroud et de Nabil Fékir. Prochain match vendredi contre l'Italie.

