Trafic des trains en Lorraine, les Dragonnes de Metz championnes de France : l'actu de ce lundi 28 mai 2018

publié le 28/05/2018 à 09:03

Le trafic sur les rails sera encore perturbé aujourd’hui en Lorraine. Une légère amélioration est à prévoir. Comptez 7 TGV sur 9 et 3 TER sur 5 en moyenne. 5 trains sur 7 sont assurés entre Nancy et Luxembourg. Pas de trains entre Nancy et Longwy ni entre Metz et Bar-le-Duc. 1 train sur 3 circule entre Nancy et Epinal. Des bus de substitution continuent d’assurer certaines liaisons.





Une marée populaire a envahi la Lorraine ce week-end. Entre 1 000 et 4 000 personnes se sont rassemblées samedi à Nancy. Ils étaient près de 800 à Metz. Tous dénonçaient la politique d’Emmanuel Macron et du gouvernement.



Le cortège a traversé le centre-ville samedi à Nancy

Les Dragonnes de Metz ont été sacrées championnes de France de handball. Les filles d’Emmanuel Mayonnade ont pourtant perdu samedi 24 à 26 lors du match retour de la finale de la LFH. La seule défaite de la saison. Elles disposaient de 4 buts d’avance au match aller. Les messines obtiennent donc le 22eme titre de l’histoire du club.





Les 24h de Stan étaient organisées ce week-end à Nancy. La grande course de chars a été remportée par l'Ecole Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM). Les étudiants ont parcourus 382 tours de place en 24 heures.