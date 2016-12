La Spartan Race avec Fun Radio Côte d'Azur

Le 8 Octobre prochain sur le Circuit Paul Ricard !

Spartan Race

publié le 07/10/2016 à 10:42

Fun Radio Côte d'Azur présente The Reebok Spartan Race

Le leader mondial de la course à obstacles revient au Circuit Paul Ricard pour sa 4ème édition !



Samedi 8 et dimanche 9 Octobre 2016.



Participez à la meilleure course à obstacles au monde:

20 à 35 obstacles, burpees et classement mondial REEBOK SPARTAN RACE et Course pour les Juniors !



The Reebok Spartan Race Samedi 8 et dimanche 9 Octobre : Un événement Fun Radio, Le Son Dancefloor