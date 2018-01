La tempête Eleanor en Lorraine, procès des militants Greenpeace : l'actu de ce mercredi 3 janvier 2018

publié le 03/01/2018 à 09:05

Le procès des militants de Greenpeace s'ouvre aujourd'hui à Thionville. 8 personnes s'étaient introduites sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom en octobre dernier. Des fusées et des pétards avaient été lancé à quelques mètres de la piscine de refroidissement. Les militants et le directeur général de l'organisation encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Un procès qui risque d'être reporté. L'avocat de Greenpeace n'a pas reçu les conclusion de l'avocat d'EDF.





La métropole du Grand Nancy gagne des habitants : + 1770 en 2015 par rapport à 2014 selon l’Insee. La Meurthe-et-Moselle voit son nombre d’habitants augmenter contrairement à la Meuse et aux Vosges qui en perdent. La population stagne en Moselle. A noter que les 45 000 étudiants ne sont pas comptabilisés.



Les boules de Meisenthal ont du succès. 15 000 "Rotor" ont été soufflées en 2017. La décoration de Noel a été créée au Centre International d'Art Verrier. Au total, 45 000 boules ont été confectionnées l'année dernière par 17 verriers, un record. Le centre doit donc s’agrandir en ce début d'année pour augmenter la production afin de répondre à la demande.





Emmanuel Macron donnera le coup d’envoi de l’Euro de handball féminin à Nancy. Le championnat débutera le 29 novembre 2018.