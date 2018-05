Le FC Metz en Ligue 2, le succès du parc Sainte-Croix : l'actu de ce lundi 7 mai 2018

publié le 07/05/2018 à 08:22

La grève reprend ce soir à la SNCF en Lorraine comme partout en France. Attention si vous devez prendre le train demain et après-demain. Ce sera les 15e et 16e jours de mobilisation depuis le début du mouvement. Les horaires seront connus en fin d'après-midi. Les syndicats seront reçus une grande partie de la journée par le premier Ministre Edouard Philippe.





Le parc de Sainte-Croix, parc animalier préféré des français. Il a été élu sur le site internet zoonaute avec plus de 20% des voix. Le site lorrain remporte également le prix de la plus belle naissance, la plus belle nouveauté, la plus belle action de conservation et la plus belle lodge nature. Le zoo d’Amnéville arrive 2ème avec 9% suivi du parc animalier d’Auvergne avec 8,8%



L’aventure en Ligue 1 se termine pour le FC Metz. Les Grenats se sont inclinés 2-1 hier soir à Saint-Symphorien face à Angers. Plus aucune possibilité donc de se maintenir mathématiquement. Les messins ont pourtant menés jusque dans les dernières secondes de la rencontre avant d’encaisser deux buts, mettant un terme aux espoirs de maintien. Du côté de l’ASNL, la situation est tendue. Les nancéiens sont à 2 points du barragiste après leur défaite 2-1 face au Paris FC lors de la 37eme journée de Ligue 2.