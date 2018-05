Les examens à la fac de lettres de Nancy perturbés, l'appel de l'EFS : l'actu de ce vendredi 4 mai 2018

publié le 04/05/2018 à 09:39

Les forces de l'ordre ont dû intervenir hier sur le campus de lettres et sciences humaines à Nancy. Une quarantaine d'étudiants a tenté de perturber la bonne tenue des examens et de réoccuper certains amphithéâtres. La police a procéder à une évacuation. 5 étudiants ont été interpellés pour rébellion. Un seul partiel a dû être reporté.





La fête des voisins approche. Elle est prévue le 25 mai à Metz. La ville propose donc d’aider les habitants à l’organiser dans leur quartier en leur proposant des kits de matériel et de communication. Un soutien logistique comme des tables et des chaises est également mis à disposition. Pour en bénéficier : il suffit de remplir un dossier d’inscription et de le retourner avant le 14 mai.



L’établissement Français du sang appelle les citoyens à la mobilisation avant la semaine prochaine marquée par deux jours fériés. La collecte de sang sera fortement réduite mais les besoins des malades restent importants. Les réserves en plaquettes par exemple sont impossible à constituer à l’avance et le produit est vital pour les personnes malades ou blessés en situation hémorragique. Pour savoir où donner : dondesang.efs.fr





Les motards manifesteront demain en Lorraine. Objectif : protester contre la politique du tout répressif et notamment le passage de 90km/h à 80 km/h sur le réseau secondaire. Un cortège partira d’Épinal pour rejoindre Nancy puis Metz.