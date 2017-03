Tous derrière le MHSC

publié le 22/03/2017 à 17:54

Le MHSC reçoit le TFC dimanche 2 avril. L'équipe de Montpellier est en difficulté comme en témoigne le dernier match à Bordeaux. Les Girondins ont réussi à inscrire 5 buts et n'en ont concédé qu'un seul. Actuellement 15ème de Ligue 1, Montpellier doit s'imposer lors de ce premier "derby de l'Occitanie" au stade de la Mosson. Les Toulousains qui enchaînent 5 matches sans victoire sont désormais 12ème de Ligue 1. Ils comptent réitérer ce qu'ils avaient fait face aux Montpelliérains lors du match aller en novembre où ils s'étaient imposé 1-0 grâce à un but de Sylla.



La fin de saison s'annonce compliquée pour le MHSC. Ce match a un enjeu certain lorsqu'on regarde le calendrier. C'est pourquoi l'équipe de Montpellier aura besoin de votre soutien afin de remporter le match contre le TFC. Le club fait tout pour que le stade soit plein et que les supporteurs transcendent les joueurs. Le 2 avril, vous pourrez donc assister au match avec des places à 2€ ( Sauf pour les tribunes Haut-Languedoc et Roussillon ). Une bonne occasion de venir encourager votre équipe pour un match qui s'annonce exceptionnel.

MHSC TFC