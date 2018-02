Le réseau Stan à Nancy très perturbé, Metz touchée par la malbouffe : l'actu de ce lundi 5 février 2018

publié le 05/02/2018 à 09:39

Le réseau Stan à Nancy à l'arrêt. Les conducteurs de bus et de tram exercent leur droit de retrait après l'agression d'un de leur collègue hier soir. Le chauffeur était arrivé au terminus de la ligue 4 à Champ-le-bœuf quand l'agresseur a dérobé la caisse.

Le palmarès du 25ème Festival International du Film Fantastique de Gérardmer. Le jury des longs métrages présidé par Mathieu Kassovitz a remis le grand prix à "Ghostland" de Pascal Laugier. Le prix du jury revient ex-aequo au film "Les affamés" et "les bonnes manières".



Metz est la ville où il y a le plus de Kebabs en France. Selon le site Mypharma.info la ville mosellane occupe la première place du classement devant Clermont-Ferrand et Amiens. Une étude réalisée dans le cadre d’une enquête sur la malbouffe où Metz se classe 17ème. Le site a pris en compte 16 chaines de restauration rapide les plus présentes dans notre pays. Mc Do arrive en tête avec 229 enseignes devant Subway et Paul. En tête on retrouve Bordeaux, Angers et Lyon.