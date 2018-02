Vers une A31 bis payante, poursuite de la grève à Ascométal : l'actu de ce vendredi 2 février 2018

publié le 02/02/2018 à 09:45

L'A31 bis sera-t-elle construite et payante ? Réponse d'ici la fin du mois. Le conseil d'orientation des infrastructures a rendu son rapport hier. L'élargissement de l'autoroute entre Toul et Luxembourg a été retenu. Il devrait être décliné en trois phases avec d'abord la liaison Thionville-Luxembourg, puis Nancy-Metz puis Toul-Nancy. Le rapporter préconise un financement privé autrement dit un péage sans barrière. Le système doit encore être déterminé. La ministre des transports Elisabeth Borne se prononcera dans les prochaines semaines.





La grève se poursuit à Ascométal à Hagondange. Les salariés de l'acierie en Moselle protestent contre la fermeture du site. Des représentants de Schmolz et Bickenbach, le groupe qui a repris l'entreprise, doivent se rendre sur place dans la journée. Des centaines d'emplois sont menacés. Le ministre de l'économie Bruno Lemaire a rencontré les ouvriers mercredi. Il s'est engagé à demander au repreneur d'examiner leurs propositions qu'ils a jugé solides.



Les dates du baccalauréat cette année : les lycéens ont rendez-vous le 18 juin pour l'épreuve de philo. Les collégiens plancheront eux, sur l'examen du brevet le 28 et 29 juin.





En foot, le FC Metz se déplace ce soir au Vélodrome pour la 24eme journée de Ligue 1. Les Grenats affrontent l’Olympique de Marseille, 3ème du championnat. Les Grenats sont toujours lanterne rouge. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

En Ligue 2, l’AS Nancy-Lorraine part affronter Valenciennes pour la 24ème journée. Début du match à 20h.