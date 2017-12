Le WinterSound Festival revient avec un line-up de folie

publié le 08/12/2017 à 19:00

Fun Radio Belfort vous réserve un festival de dingue, UNE seule adresse : celle du WinterSound Festival !

Réservez déjà vos dates : les 2 & 3 février 2018 à la Croisée des Loisirs à Delémont

OP WinterSound Festival 2018

Avec au programme des invités exceptionnels :

En démarrant le listing par...Kungs !

Le DJ, auteur-compositeur et musicien français découvert et révélé au grand public par David Guetta vous prépare des mixes à rester collé au sol.

Préparez-vous parce qu'il a annoncé que vous allez passer une soirée de DINGUE ;)

Kungs

Le prochain il vient directement du Danemark pour vous faire kiffer et ramener sa touche perso à cette soirée, vous l'attendiez tous et il sera présent en chair et en musique : Martin Jensen !

Si vous voulez un rappel, c'est ça :

> Martin Jensen - Wait

Et ils ne seront pas tout seul.. Fire Beatz, Nicky Romero, Mesto, Curbi et Florian Picasso feront aussi partis de la soirée !

FireBeatz Date : 30/11/2017 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > FireBeatz Date : Facebook Nicky Romero Date : Mesto Date : Facebook Curbi Date : Facebook Florian Picasso Date : Wintersound_2018 Date : 1 / 1 < > +

Concernant l'organisation :

Des cabanes seront à votre disposition à l'intérieur de la salle.

Restauration : Thaï, pizzas, crêpes, sandwiches, hamburgers, frites !

Kiosque pour cigarettes et guichet automatique bancaire Bancomat installés sur place ;)

Boutique Metro : T-Shirts, casquettes du Festival et autres vêtements..

> Wintersound Festival - Official Aftermovie 2017

3 grands parkings GRATUITS sont disponibles à proximité du festival.

Il est aussi possible de retirer de l'argent directement à l'intérieur de la salle via cartes de crédit.

Vestiaire payant à disposition situé à l'entrée du festival.



Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir accéder à l'enceinte de la salle ou d'être accompagné d'un adulte responsable.

Pour les fumeurs, un espace vous sera consacré.

OP WinterSound Festival 2018 (2)

Est interdit :

_ Port de bouteilles en verre/pet

_ Port d'appareils enregistreurs vidéo/audio/photo

_ Port de parapluies

_ Animaux



ADRESSE :

Rue Emile - Boéchat 87

2800 Delémont

Suisse



ACCESSIBILITÉ :

A 5min de la gare à pied en passant par le sous-voies

A 2min de la sortie d'autoroute Delémont Est

Aéroport le plus proche EuroAirport de Bâle / Mulhouse à 4O min.





Billeterie

Tout est sur le site web du WinterSound Festival, ou sur le Facebook de l'événement!





Alors, on s'y retrouve? ;)



Le WinterSound festival, un événement avec Fun Radio Belfort - Le son dancefloor!