Les Champs-Elysées pour Johnny, trafic SNCF perturbé entre Metz et Luxembourg : l'actu de ce vendredi 8 décembre 2017

publié le 08/12/2017 à 09:36

La France rendra hommage à Johnny Hallyday demain. Une cérémonie d'adieu exceptionnelle est organisée demain à Paris sur les Champs-Elysées. Le convoi funéraire descendra l'avenue de l'Arc de Triomphe à la Concorde avant de se rendre à l'église de la Madeleine où une messe sera célébrée. Emmanuel Macron prendra brièvement la parole. Les musiciens du rockeur accompagneront le convoi musicalement. Un important dispositif de sécurité sera mis en place. En attendant, la dépouille du chanteur a été transférée hier au funérarium du Mont-Valérien à Nanterre. Le message " Merci Johnny" sera projeté de ce soir à dimanche sur la tour Eiffel. Du côté des stades, une chanson sera diffusée avant chaque match de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end.





Trafic SNCF perturbé ce matin en Lorraine. De nombreux TER entre Metz et Luxembourg sont supprimés depuis hier soir. En cause : le droit de retrait des agents suite à l'agression au couteau d'une collègue par un voyageur hier à Uckange. L'agresseur s'est enfuit, les images de vidéo-surveillance ont été remises à la police.



Un accident est survenu ce matin sur l'A4. Plusieurs accidents étaient à signaler. Un accident véhicule à hauteur de la Croix de Hauconcourt dans le sens Strasbourg-Paris et puis un autre accident à hauteur de Argancy entre véhicules et poids lourds. 5 km de bouchons ont été relevés après la sortie Semécourt.





L'arrêt des soins pour la petite Inès à Nancy. Le tribunal administratif a validé hier l'arrêt des soins demandé par l'équipe soignante du CHU de Nancy. Une demande à laquelle s'oppose les parents de l'adolescente de 14 ans. Elle est hospitalisée dans un état végétatif depuis le mois de juin après une crise cardiaque. Elle souffre d'une maladie neuromusculaire auto-immune. Les parents pourraient faire appel de la décision.