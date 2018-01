Les dégâts de la tempête Eleanor en Lorraine, les bons chiffres des musées lorrains : l'actu de ce jeudi 4 janvier 2018

publié le 04/01/2018 à 09:11

Des rafales de vent à 134km/h ont été mesurées à Metz-Nancy Lorraine lors de la tempête Eleanor. 40 000 foyers ont été privés d'électricité. Des groupes électrogènes ont été mis en place notamment à Sarreguemines, Épinal et Thionville. De nombreux arbres sont tombés. Des toitures ont été arrachées ou endommagées par le vent. A Metz, les sites des marchés de Noël ont été fermés par arrêté municipal, la grande roue était à l'arrêt. Plus largement en Moselle, 650 pompiers, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour un peu plus de 300 interventions selon la Préfecture. Dans le Pays-Haut, la circulation des trains a été perturbée. La SNCF a décidé de ne pas assurer les liaisons entre Longuyon et Longwy.





Record de fréquentation au Muséum Aquarium de Nancy. Il a accueilli 117 000 visiteurs l’année dernière. En cause : l’exposition « Moches » autour des animaux disgracieux pour les enfants. Cette année, le musée entame des travaux de modernisation et la création d’une boutique



Hausse de fréquentation pour le centre Pompidou-Metz : +15% en 2017 . Après 2 années de baisse, les expositions ont rassemblé 345 000 visiteurs. Six nouvelles exhibitions seront proposées cette année en plus de celles présentées en ce moment sur le Japon.





Cate Blanchett sera présidente du 71e festival de Cannes. L'actrice aux 2 oscars est une figure de la lutte contre le harcèlement. Elle vient de lancer la fondation "Time's up" pour aider les victimes de harcèlement sexuel. Elle succède à Pedro Almodovar. Le festival se déroulera du 8 au 19 mai.