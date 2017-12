Les festivités de Saint-Nicolas menacées à Nancy, Marcel Jacob entendu par la juge dans l'affaire Grégory : l'actu de ce lundi 4 décembre 2017

publié le 04/12/2017 à 09:55

Les festivités de Saint-Nicolas ont eu du succès ce week-end en Lorraine. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Nancy, Metz mais aussi Verdun ou encore Epinal pour les défiles de chars. A chaque fois, le grand barbu a pu distribuer des bonbons et prendre d'importants bain de foules.

Et la sécurité était de mise notamment à Nancy. Une opération préventive de la BAC a été menée à Laneuveville-devant-Nancy. Un homme de 32 ans a été interpellé samedi par mesure de précaution. Il menaçait les festivités dans la cité ducale. Le père de famille se serait radicalisé. Il était toujours auditionné hier par les enquêteurs. Une perquisition a été menée à son domicile.





Dans l'affaire Grégory, Marcel Jacob doit être entendu aujourd'hui par la juge. Ce sera la première audition du grand oncle du petit garçon depuis sa mise en examen en juin dernier pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Sa défense veut faire valoir l'alibi du septuagénaire qui, selon elle, se trouvait au travail au moment des faits. Sa femme avait également été mise en examen.



En Corse, la coalition nationaliste est arrivée en tête du premier tour des élections territoriales hier avec plus de 45% des voix.





En foot, le FC Metz a perdu contre l'OGC Nice 3 buts à 1 pour la 16ème journée de Ligue 1. 14ème défaite de la saison. Les messins ont 12 points de retard sur le barragiste. Au classement, les grenats sont toujours derniers.

De son côté, l'ASNL s'est imposé 6-1 contre Rungis pour le 8ème tour de la Coupe de France.