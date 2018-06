Les sujets du bac, colère au CHRU de Nancy : l'actu de ce mardi 19 juin 2018

publié le 19/06/2018 à 09:33

La Mondialisation, le Proche et le Moyen-Orient, le Japon, la Chine, le génocide des Juifs ou encore la guerre d'Algérie. Ce sont les sujets proposés aux différentes filières qui passaient l'épreuve d'histoire-géo ce matin. La fin de l'examen est prévue à 11h ou midi selon les parcours.

La culture nous rend-t-elle plus humain ? Peut-on renoncer à la liberté ? Toute vérité est-elle définitive ? Peut-on être insensible à l'art ? Le désir est-il la marque de notre imperfection ? Ce sont certains des sujets sur lesquels ont planché les candidats au baccalauréat hier pour la première épreuve du diplôme. Les élèves de première eux, ont passé l'écrit du bac français. Aujourd’hui les terminales passeront l’épreuve d’histoire géo. Début de l’examen à 8h.





Le service stérilisation en grève au CHRU de Nancy. En cause : le manque de personnel. Il met les agents dans "une situation d’épuisement". Les agents réclament au moins 9 personnes de plus. Le mouvement pourrait se poursuivre aujourd’hui.



Un recours a été déposé contre le projet d’immeuble face à l’Excelsior à Nancy. Le tribunal administratif de Nancy a été saisi. Dans le viseur : le permis de construire un immeuble de 8 étages face au bâtiment classé de l’Excelsior. Un recours qui n’est pas suspensif. La construction de la tour devrait démarrer en 2019 pour une livraison fin 2020.

La rédaction vous recommande Le bac en Lorraine, le dispositif de la SNCF : l'actu de ce lundi 18 juin 2018