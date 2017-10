Manifestation aujourd'hui à Longwy, les prénoms tendance : l'actu de ce jeudi 19 octobre 2017

publié le 19/10/2017 à 09:50

Une mobilisation est prévue à Longwy aujourd'hui. Un rassemblement est organisé place Darche à l'appel de l'Union Locale CGT à la veille d'une grève nationale contre notamment la réforme du code du travail. Rendez-vous donc à 14h30 à Longwy-haut. Un barrage filtrant avec distribution de tracts sera mis en place sur les ronds-points du Pulventeux.

A noter que des perturbations sont attendues sur les réseaux de transport demain à Nancy et à Metz.



L'audition de Marcel Jacob est prévue le 10 novembre. Le grand oncle du petit garçon sera entendu sur le fond du dossier. Il avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. L'homme âgé de 72 ans avait été interpellé en juin dernier.



L’officiel des prénoms paraît aujourd’hui. Les prénoms courts et anciens sont dans la tendance. Louise, Emma et Jade sont dans le top 3. Du côté des garçons, Gabriel, Raphaël et Jules montent sur le podium.