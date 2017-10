Matthieu Udol blessé, une cagnotte pour Pierre : l'actu de ce mardi 17 octobre 2017

publié le 17/10/2017 à 10:09

Dans l'affaire Grégory, Jacqueline Jacob refuse l'expertise psychologique. Information de nos confrères de l'Est Républicain. La femme de 73 ans avait été mise en examen pour enlèvement , séquestration ou détention suivi de mort en juin dernier. Placée sous contrôle judiciaire en Alsace la grande tante de Grégory sera entendue le 17 novembre prochain.





Le combat des parents de Pierre à Bouxières-aux-dames, près de Nancy. Âgé de 4 ans, le petit garçon est infirme moteur cérébral et ne peut pas marcher. Une opération est possible mais n’est pas réalisée en France. 40 000 euros sont nécessaires aux parents de l’enfant pour réaliser la chirurgie et la réadaptation à l’étranger. Une association a été créée et une cagnotte Leetchi a été ouverte pour récolter des dons qui permettront au petit garçon de se faire opérer.

Une soirée Zumba est prévue le 18 novembre. Pour y participer : Facebook de l'association

L'AS Nancy-Lorraine s'est également engagée dans le combat. Le petit garçon donnera le coup d’envoi du match Nancy-Lens le 4 novembre prochain au stade Marcel-Picot. L'ancien joueur de l'ASNL, Clément Lenglet, a promis de faire don d'accessoires de sport personnels pour une vente aux enchères au profit de l'association.

Pour faire un don : Cagnotte Association Debout petit Pierre



Dessin : Killian Ruiz

En foot, Matthieu Udol est blessé. Le défenseur messin souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il était sorti sur civière samedi à la fin du match contre l'AS Saint-Etienne. Le footballeur devrait se faire opérer rapidement.

IRM passée !

Les croisés n'ont pas tenu... ¿ — Matthieu Udol (@MatthUd_) 16 octobre 2017

En basket, le SLUC Nancy se déplace à Caen, ce soir, pour la deuxième journée de Pro B. Coup d'envoi à 20h.