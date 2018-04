Manifestation de cheminots à Metz, prison avec sursis pour un militant anti-Cigéo : l'actu de ce mercredi 4 avril 2018

publié le 04/04/2018 à 09:15

Second jour de grève à la SNCF. Le mouvement est encore très suivi aujourd'hui notamment en Lorraine. Comptez 1 TER sur 10 et 1 TGV sur 5. Il n'y aura que 9 aller-retour Nancy-Metz et 20 entre Metz et Luxembourg. Certaines lignes sont remplacées par des bus. Fin du mouvement demain matin avant les deux prochaines journées d'actions dimanche et lundi. Les cheminots manifesteront aujourd'hui à Metz. Départ à 14h de la gare. Rendez-vous à la préfecture. La circulation en centre-ville risque d'être perturbée tout comme le trafic des transports en commun.



Les poubelles sont en grève depuis hier à Metz. Les bacs ne sont plus ramassés. Un préavis de grève a été déposé par les agents du service en charge de la collecte des déchets suite à un appel national. Aucune date de fin n’a été transmise par les syndicats.



Le procès en appel de Francis Heaulme aura lieu en décembre. Le suspect dans l’affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz sera jugé par la Cour d’assises de Versailles. Le "Routard du crime" avait été condamné à la réclusion à perpétuité en première instance.





En foot, 4ème entraîneur pour l’AS Nancy-Lorraine. Didier Tholot a été présenté hier en forêt de Haye. Il remplace Patrick Gabriel pour les 7 derniers matches de la saison. Objectif : sauver le club d’une relégation.