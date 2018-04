Grève à la SNCF, Didier Tholot à l'ASNL : l'actu de ce mardi 3 avril 2018

publié le 03/04/2018 à 08:40

La grève perlée de la SNCF a commencé hier soir. En Lorraine, 1 TER sur 10 circule, 2 TGV sur 10. Les lignes les plus utilisées sont tout de même desservies comme entre Nancy-Metz et Metz-Luxembourg. Ce n'est pas le cas entre Thionville et Longwy. Des bus de substitutions sont mis en place notamment entre Verdun, Sarreguemines et Metz. Les horaires de tous les trains qui circulent sont à retrouver en gare. Des applis et les gilets rouges en gare pourront également vous informer de l'état du trafic en temps réel.





Sur la route, attention aux travaux. Des joints de chaussée doivent être réparés sur l'A30 à partir d'aujourd'hui au niveau du viaduc d'Hayange dans le sens Metz-Longwy. Fin de l'intervention prévue vendredi. Et puis la chaussée doit être réhabilitée sur l'A31 entre Loisy et Atton dans le sens Nancy-Metz. Des travaux nocturnes qui entraîneront le basculement du sens de la circulation. Certaines bretelles seront fermées pour l'occasion.



En foot, Didier Tholot sera probablement nommé nouvel entraîneur de l'ASNL ce matin. Son agent a annoncé son arrivée à Nancy sur Twitter. Une conférence de presse est prévue ce matin. Il devrait remplacer Patrick Gabriel jusqu'à la fin du championnat. Ce serait le 4ème entraîneur de la saison pour le club.