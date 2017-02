Manifestation des enseignants, Sarreguemines éliminé de la Coupe de France : l'actu de ce mercredi 1er février 2017

Les enseignants seront mobilisés cette après-midi à Nancy et Metz pour rejeter le nouveau système d'évaluation des profs.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 01/02/2017 à 09:06

La manifestation des enseignants cette après-midi. Une mobilisation à l'appel du syndicat sud éducation, ils dénoncent le système dévaluation des enseignants que souhaite mettre en place le ministère. Un rassemblement est prévu devant le rectorat à Nancy et devant l'inspection académique de Metz. La circulation des transports en commun risque d'être perturbée.





Cet incendie hier soir à la centrale nucléaire de Cattenom. Le feu s'est déclenché au premier étage d'une construction modulaire au pied de la centrale, vide. On ne connait pas encore les raison de cet incident.



Sursis requis pour les agriculteurs en colère à Nancy. Trois jeunes paysans sont poursuivis pour avoir balancé des parpaings sur des policiers lors d'une manifestation en juin 2016. Le parquet réclame 1 à 3 mois de prison avec sursis. Décision le 13 février prochain.



En foot, Sarreguemines éliminé de la coupe de France. Les mosellans de CFA2 ont perdu 3-0 hier face aux chamois niortais en 16eme de finale. A suivre aujourd'hui : bastia - ASNL à 18h.

Du côté du FC Metz, Habib Diallo est prété à Brest. L'attaquant sénégalais en contrat avec les grenats jusqu'en juin 2020 est prété à l'actuel leader de Ligue 2. Objectif : trouver du temps de jeu.

