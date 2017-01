Iris Mittenaere élue miss Univers, Benoît Hamon candidat PS à la présidentielle : l'actu de ce lundi 30 janvier 2017

Miss France 2016 a été élue miss Univers à Manille aux Philippines. Elle succède à Christiane Martel, seule française élue en 1953.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 30/01/2017 à 09:22

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Miss France 2016 élue miss univers. Iris Mittenaerare a remporté le concours organisé à Manille aux Philippines. L'étudiante en chirurgie dentaire est âgée de 24 ans. Elle s'était engagée si elle remportait l'élection à faire campagne pour l'hygiène bucco-dentaire. Elle succède à Christiane Martel, la seule française élue miss univers, c'était en 1953.





Benoit Hamon candidat du parti socialiste à la présidentielle. L'ancien ministre de l'éducation l'a emporté au second tour de la primaire de la gauche hier face à Manuel Valls avec plus de 58% des voix. Il a appelé au au rassemblement de tous les socialistes mais aussi d'Europe Ecologie les Verts et de "la France insoumise" de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.



En foot, pas de 6ème victoire consécutive à domicile pour l'ASNL en Ligue 1. Les Nancéiens ont perdu 2-0 samedi face à Bordeaux. Un match marqué par le but contre son camp de Joffrey Cuffaut. De son côté, le FC Metz a chuté 2-1 à Angers. Renaud Cohade et Fallou Diagne ont été expulsés. Les Grenats sont avant-derniers avec 21 points.



On finit avec le sixième titre mondial pour les Bleus en handball. Les experts ont décroché le titre planétaire en battant la Norvège 33 à 26 hier en finale à Paris-Bercy.

Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine