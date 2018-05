Manifestations en Lorraine, match aller pour les dragonnes de Metz : l'actu de ce mercredi 23 mai 2018

publié le 23/05/2018 à 08:46

Des manifestations de fonctionnaires se sont tenues hier en Lorraine. Près de 1 200 personnes ont manifesté dans les rues de Nancy dans l'après-midi. Le cortège qui réunissaient toutes les organisations syndicales s'est rendu à la gare. Ils étaient près de 1 500 à Metz. Objectif : dénoncer le gel du point indice ou encore les suppressions de postes annoncées par le gouvernement. C'est la troisième journée de mobilisation des fonctionnaires depuis l'élection d'Emmanuel Macron.



Le trafic SNCF est perturbé aujourd'hui en Lorraine. Comptez 1 TER sur 2 dans la région. 3 TGV sur 5. En moyenne, 2 trains sur 3 circulent entre Nancy et Luxembourg, 1 sur 2 entre Nancy et Metz et 5 sur 9 entre Metz et Thionville. Le service est assuré normalement entre Longwy et Luxembourg. Pas de liaison en revanche entre Metz et Bar le duc.



En handball, les Dragonnes de Metz partent en Bretagne pour le match aller de la finale du championnat de France contre Brest. Le match retour est prévu samedi aux Arènes. Les messines tenteront de décrocher leur 22eme titre.