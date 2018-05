Réponses de Parcours Sup', la grève dans la fonction publique : l'actu de ce mardi 22 mai 2018

publié le 22/05/2018 à 09:24

C'est l'heure de vérité pour Parccours Sup. Les 810 000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation obtiendront les premières réponses sur la plateforme après avoir formulé leur choix au printemps en fin d'après-midi. Plusieurs réponses sont possibles pour les filières sélectives : "oui", "non", "en attente" ou "oui si" pour les les candidats qui n'ont pas le niveau requis mais qui s'engagent à suivre un parcours d'accompagnement. Les premières réponses tomberont à partir de 18h.





Les fonctionnaires sont en grève aujourd’hui en Lorraine comme partout en France. De nombreuses perturbations sont constatées notamment dans les crèches, les écoles ou encore à Pôle Emploi. Les agents de la fonction publique dénoncent leurs conditions de travail et les suppressions de postes annoncées par le gouvernement. Une manifestation est prévue cette après-midi de la porte Sainte-Catherine à 14h30 jusqu’à la gare. A Metz, 7 écoles sur 69 sont fermées.



Un meusien a été condamné pour tentative d’attentat. Grégoire Moutaux est accusé par la justice ukrainienne d’avoir préparé des attaques pendant l’Euro 2016. Il avait été arrêté à la frontière ukraino-polonaise avec des armes de guerres et des explosifs.





A Metz, le feu d’artifice des fêtes de la mirabelle est annulé. En cause : des contraintes de sécurité dues à l’ouverture du centre commercial "Muse" et l’arrivée de nouveaux habitants à moins de 100 mètres du parc de la Seille. Pour compenser, le spectacle pyrotechnique sera renforcé pour le 14 juillet.





Un job dating est organisé à Nancy. Au moins une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes en alternance et CDI seront présentes. Parmi les postes proposés : comptables, serveurs, cuisiniers, commerciaux, barmans, réceptionnistes ou encore conseillers clientèle. Rendez-vous de 18h30 à 21h30. L’adresse vous sera communiquée après inscription ici. Attention, elles sont limitées.