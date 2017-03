Marine Le Pen en tête des intentions de vote dans le Grand-Est, Percent à Nancy : l'actu de ce mardi 21 mars 2017

publié le 21/03/2017 à 10:26

Marine Le Pen est en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle dans le Grand Est selon la 2ème enquête Ipsos Sopra Steria/CEVIPOF. La candidate du front national devance Emmanuel Macron avec 33% et 25% des intentions de vote. Hier, 5 candidats se sont affrontés sur leurs idées et notamment sur les thèmes de la sécurité, l'immigration, la laïcité et l'Islam





Les finales du championnat de France de dessert 2017 ont lieu aujourd'hui et demain à Nancy. Les candidats s'affrontent dans 2 catégories : les juniors et les professionnels. Philippe Etchebest est le président de l'édition de cette année. Remise des prix aura lieu demain.



Le Percent est prévu aujourd'hui à Nancy. Les lycéens de terminale défileront déguisés dans les rues nancéiennes. L'occasion de commencer le décompte avant le début des épreuves du baccalauréat. La manifestation qui n'est pas autorisée sera surveillée par des policiers pour éviter les débordements. La mairie se réserve le droit de porter plainte si de la farine ou des œufs sont jetés sur les bâtiments municipaux.



