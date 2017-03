Modernisation du ramassage des déchets à Nancy, l'AS Nancy-Lorraine en crise : l'actu de ce lundi 20 mars 2017

publié le 20/03/2017 à 09:19

Le ramassage des déchets se modernise à Nancy. Pour améliorer la propreté de la vieille ville, la métropole remplace la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte par un réseau de conteneurs enterrés. Les ordures ménagères devront donc être déposées en sac uniquement dans les conteneurs. Une mesure qui devrait permettre de libérer les trottoirs et une diminution du bruit et de la pollution.





Le forcené de Merten est décédé. L'homme âgé de 35 ans qui était retranché chez lui près de Saint-Avold armé a mis fin à ses jours dans la nuit de samedi à dimanche malgré l'intervention du GIGN de Reims. Une enquête a été ouverte.



Menus gastro pour les jeunes ! Des chefs propose aux 18-35 ans de déguster des menus gastonomiques à un tarif préférentiel. 39 restaurateurs sont mobilisés notamment à Metz, Hagondange, Bitche, Sarreguemines, Marly ou encore Thionville. Trois menus sont proposés jusqu'à la fin du mois : le menu "Découverte" à 89€, menu "Saveurs" à 129€ et le menu "Prestige" à 199€.





En foot, l'AS Nancy-Lorraine est en pleine crise de nerfs. Les joueurs de Pablo Correa ont perdu 3-2 samedi à domicile contre Lorient, pourtant lanterne rouge de Ligue 1. C'est la septième défaite en 8 matches pour les Nancéiens. Le président du club Jacques Rousselot a poussé un énorme coup de gueule à l'issue du match : " Les joueurs ont lâché en première mi-temps et ça c'est insupportable. Je leur ai dit que c'était une bande de p'tits cons et qu'il fallait vraiment qu'ils se bougent le cul s'ils ne veulent pas retourner de là où on venait. et il va falloir qu'ils prennent conscience de la CHANCE qu'ils ont d'être en Ligue 1, qu'ils gagnent de l'argent, mais qu'il faut aller le chercher. On va tout faire pour sauver l'ASNL. C'est une journée de merde pour moi."

Un peu plus tôt, dans la matinée, il avait été battu par Noël Le Graët lors de l'élection à la présidence de la Fédération Française de Football. Au classement, l'ASNL est 18ème et barragiste avec 28 points. De son côté, le FC Metz a battu Bastia 1-0 et se classe 13ème avec 35 points



