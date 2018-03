Mobilisation nationale, les perturbations en Lorraine : l'actu de ce jeudi 22 mars 2018

publié le 22/03/2018 à 08:34

Journée noire aujourd’hui en France et en Lorraine. Emmanuel Macron va passer son premier test social. Fonctionnaires, cheminots et personnels de la RATP et du transport aériens seront mobilisés. Des écoles et des crèches sont restées fermées ce matin. Les enseignants notamment du 1er degré protestent notamment contre les fermetures de classes prévues pour la rentrée prochaine. Les transports en communs sont perturbés, à la SNCF, 40% des TGV circulent, 25% des Intercités et un TER sur 5 dans la région. A Nancy, le réseau Stan est également impacté. Comptez un tram toutes les 7 minutes et les autres lignes en horaires du dimanche ou de vacance scolaires. A Metz, pas de mouvement des chauffeurs du Met' mais le trafic risque d'être perturbé par les manifestations. Des cortèges sont prévus à 14 heures au départ de la gare de Metz et 14 heure 30 au départ de la gare également de Bar-le-Duc, à partir de 13 heures depuis l'hôpital central à Nancy. Des manifestations contre la réforme de la SNCF mais également plus globalement pour la défense du service public.



9eme édition du Forum de l’emploi de Saint-Julien lès-Metz aujourd’hui. 56 recruteurs tout secteur d’activité seront présents. Objectif pour la mairie : proposer uniquement des emplois pérennes. Rendez-vous de 9h à midi et de 13h30 à 17h au Kinépolis.