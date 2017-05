Motards en colère en Lorraine, Emma Virtz élue Miss Meurthe-et-Moselle : l'actu de ce lundi 15 mai 2017

publié le 15/05/2017 à 09:34

Les motards étaient en colère ce weekend en Lorraine. Ils étaient 500 à se réunir samedi à Nancy. 150 sont venus de Metz, une centaine des Vosges. Ils ont défilé dans le centre-ville. Objectif : protester contre "la surenchère réglementaire et punitive menée depuis 5 ans alors que la mortalité des motocyclistes est en baisse".



Emma Virtz est la nouvelle Miss Meurthe-et-Moselle. Originaire de Villers les Nancy, elle a été élue ce weekend à Essey-lès-Nancy. 10 candidates entre 19 et 21 ans étaient en lice. Elle succède à Justine Kamara. Elle participera donc à Miss Lorraine le 2 septembre prochain à Épinal.



Début de la dernière semaine du procès de Francis Heaulme à Metz. Le routard du crime doit répondre du double meurtre de Cyril et Alexandre en 1986 à Montigny-lès-Metz. Aujourd'hui, la cour doit entendre les experts psychiatres pour en savoir un peu plus sur la personnalité de l'accusé. Verdict prévu jeudi.





En Ligue 1. L'AS Nancy-Lorraine peut encore croire au maintien. Les nancéiens ont perdu hier 2-0 sur la pelouse de Dijon. Mais les hommes de Pablo Correa peuvent encore espérer jouer les barrages pour rester dans l'élite. Ils ont 3 points de retard contre Lorient, 18ème. Pour se maintenir, Nancy, lanterne rouge devra donc gagner contre Saint-Etienne pour le dernier match de la saison et espérer que Lorient et Bastia perdent contre Bordeaux et Marseille.

De son côté, le FC Metz a fait match nul 1-1 à Saint-Symphorien contre Toulouse. Les Grenats sont 14ème au classement.