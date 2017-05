DFCO - ASNL : le match de la survie en Ligue 1

publié le 12/05/2017 à 11:15

En foot, l'AS Nancy-Lorraine joue, ce week-end, un match décisif pour son maintien en Ligue 1. Les hommes de Pablo Correa partent affronter Dijon pour l'avant-dernière journée du championnat. La victoire est impérative pour espérer rester parmi l'élite.



Le défenseur Michaël Chrétien a connu beaucoup de matchs à enjeux avec son club de cœur mais celui-ci à une saveur particulière. "Il fait partie des plus importants, c'est le plus décisif. [...] On a usé beaucoup de jokers jusqu'à présent. Aujourd'hui c'est notre dernière chance et il va falloir tout faire pour gagner ce match", avoue le joueur nancéien.

Prendre les 3 points permettrait à l'équipe nancéienne de garder l'espoir du maintien. "C'est un match avec beaucoup d'enjeu. Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie et de sérieux. Mathématiquement, on sait que c'est possible", réalise le meilleur buteur du club, Issiar Dia.

En cas de défaite, le sort de Nancy dépendra du score de Lorient qui joue à Bastia ce week-end. La place de barragiste est donc en jeu. Pour Julien Cétout, pouvoir encore convoiter cette place à ce stade de la compétition est une chance au vu de la saison du club. "On a un bilan assez décevant en 2017, il y a vraiment pas beaucoup de victoires et malgré tout ça on a encore la possibilité de se maintenir donc on va essayer", confie le milieu de terrain.

La rencontre est à suivre dimanche, à partir de 21h.