Nancy rend hommage aux victimes de Manchester, début des travaux à Picot : l'actu de ce mercredi 24 mai 2017

publié le 24/05/2017 à 09:56

Après l'attentat de Manchester, le niveau d'alerte au Royaume Uni est relevé au maximum. La première ministre britannique Theresa May a annoncé le renforcement du niveau d'alerte terroriste de "grave" à "critique" ce qui signifie qu'une attaque est considérée comme "imminente". Des militaires armés sont déployés dans les rues en appui des policiers. Hier le kamikaze présumé de l'attaque a été identifié. L'état islamique a revendiqué l'attentat qui a fait près d'une soixantaine de blessés et 22 morts dont des enfants. Parmi eux : une fillette âgée de 8 ans et une étudiante de 18 ans.



En France, les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. A Nancy, un drapeau britannique en berne a été installé au balcon de l'hôtel de ville sur la place Stanislas.



La finale de l'Europa League entre Manchester United et l'Ajax d'Amsterdam se jouera donc dans un contexte particulier. Les joueurs britanniques porteront un brassard noir en hommage aux victimes de l'attaque. Une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi prévu à 20h45.



A Nancy, un plan de déviation a été mis en place autour de l'école d'architecture. En cause : le périmètre de sécurité installé autour de l'établissement qui a vu un pan de mur s'écrouler avant-hier. Une déviation et une signalisation temporaire sont mises en place par les rues de Dieuze, César Bagard et Sébastien Leclerc. Le réseau Stan a été dévié.





Les travaux ont commencé sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine. La moquette synthétique du stade Marcel-Picot est en train d'être enlevée. Plusieurs semaines de travaux seront nécessaires pour réinstaller la nouvelle pelouse hybride. Tout doit être terminé le 28 juillet, date de la première journée de Ligue 2.



En volley, les recrutements continuent au VNVB. Adeline Aubry rejoint le banc vandopérien qui évoluera en ligue A féminine la saison prochaine. La jeune femme âgée de 19 ans, formée au RC Cannes, a joué 2 ans dans l’équipe de France junior à Toulouse.