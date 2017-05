L'AS Nancy-Lorraine descend en Ligue 2, travaux près de Longwy : l'actu de ce lundi 22 mai 2017

publié le 22/05/2017 à 10:13

Attention aux travaux dans le Pays-haut. La direction interdépartementale des routes de l'est doit inspecter le viaduc de Piedmont et réaliser des travaux d'entretien à hauteur de Mont-Saint-Martin. Les interventions se déroulent jusqu'à mercredi, de nuit, mais la RN52 sera coupée dans les deux sens de circulation entre Mont-Saint-Martin centre et Mont-Saint-Martin Val.







En foot, pas de miracle pour l'AS Nancy Lorraine. Malgré sa victoire 3 buts à 1 contre Saint Etienne samedi, le club est relégué en ligue 2. La faute au match nul de Lorient face à Bordeaux.

Un énorme gâchis pour l'ex-milieu de terrain international Alou Diarra...



> Alou Diarra Durée : 00:21 | Date : 22/05/2017

Enorme amertume également pour le milieu de terrain, Loic Puyot…

> Loïc Puyo Durée : 00:19 | Date : 22/05/2017

Le jeune attaquant Alexis Busin estime que son club a raté plusieurs moments charnière dans la saison…

> Alexis Busin Durée : 00:18 | Date : 22/05/2017

L'entraîneur Pablo Correa s'est montré très évasif sur son avenir au club...

> Pablo Correa Durée : 00:17 | Date : 22/05/2017

Plusieurs piliers de l'équipe en fin de contrat pourraient quitter le club. Seule certitude : le stade Marcel-Picot sera en chantier dès aujourd'hui pour l'installation d'une nouvelle pelouse hybride qui remplacera le synthétique.







En handball, le Grand Nancy Métropole Handball s'est offert une victoire pour la dernière journée de Proligue. Les nancéiens ont battu Saint-Gratien 31 à 30. Ils finissent donc 10ème au classement pour la saison 2016-2017.