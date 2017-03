Nouveau radar en Meurthe-et-Moselle, trafic de drogue démantelé en Lorraine, Grace Zaadi resigne : l'actu de ce mardi 7 mars 2017

publié le 07/03/2017 à 09:32

Un nouveau radar a été installé sur la départementale 331 en Meurthe-et-Moselle entre Richarménil et Viterne. La vitesse est limitée à 90km/h sur cette portion. Le radar de chantier sera régulièrement déplacé sur cet axe et dans les deux sens de circulation.



Un trafic d'héroïne et de cocaïne a été démantelé entre la Lorraine et la Hollande. Les gendarmes des Vosges et de Meurthe et Moselle ont saisi près d'un kilo de drogues, de l'argent liquide et une arme de poing en fin de semaine dernière. Les liaisons étaient hebdomadaires et ont duré un an. Quatre personnes ont été interpellées et seront jugées dans le courant de la journée.



Avis aux cuisiniers étudiants et nancéiens ! Un concours est organisé par le Crous Lorraine.

Le but : proposer une recette originale d’un plat équilibré pour deux personnes. Attention : budget max est fixé à 10 euros. Il est impératif de détailler le prix de chaque ingrédient et les quantités. Envoyez votre recette et une photo à l’adresse concours@crous-lorraine.fr. Vous avez jusqu’à demain.

Les épreuves pratiques auront lieu le 16 mars prochain.



En handball, Grace Zaadi resigne. La demi-centre des dragonnes de Metz a renouvelé son contrat d'un an. L'équipe vient de se qualifier pour les quart de finale de la Ligue des Champions.



