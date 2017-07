Plus de stationnement payant à Metz, la tour City Skyliner à Luxembourg : l'actu de ce lundi 24 juillet 2017

publié le 24/07/2017 à 09:36

2 000 places de stationnement payant seront disponibles à partir du 1er août à Metz. Des parcmètres sont en train d’être installés. Objectif pour la municipalité : inciter les automobilistes à utiliser les parkings souterrains et des modes de transports plus écologiques. Un abonnement sera proposé aux résidents à 17€ par mois.



Du côté de la circulation, le tunnel de la gare sera fermé à la circulation à partir d'aujourd'hui, de manière alternée, dans les deux sens. Des travaux sont prévus. La route sera donc coupée en venant de la rue Lafayette. Une déviation par la rue Sébastien Leclerc sera installée dans la journée.



La baisse des aides au logement. Elles devraient être réduites de 5 euros par mois dès octobre prochain. Une mesure d’économie budgétaire pour renflouer les finances de l’Etat. Les étudiants sont les premiers bénéficiaires de ces aides. Elles comprennent l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familial et l’allocation de logement social.





La City Skyliner est à Luxembourg. La plus haute tour mobile d’observation du monde, qui mesure 81 mètres de haut, est sur la place de la Constitution jusqu’au 20 aout. 60 personnes en même temps peuvent monter et avoir une vue à 360 degrés sur les environs.



Semaine chargée pour Emmanuel Macron. Le président Français rencontrera aujourd'hui le chanteur Bono leader du groupe U2, cofondateur de l'ONG One. Mercredi, la chanteuse Rihanna sera accueillie à l'Elysée comme fondatrice de l'organisation humanitaire Clara Lionel Foundation qui prône l'éducation.





Christopher Froome remporte le Tour de France 2017. Le britannique remporte sa 4ème Grande Boucle. Le français Romain Bardet prend la 3ème place du podium. Le vosgien Nacer Bouhanni prend la 138ème place.