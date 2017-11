Ouverture d'un Escape Game à Danjoutin

publié le 10/11/2017 à 17:00

Fun Radio Belfort vous propose de venir vous éclatez à l'occasion de l'ouverture de l'Ultime Escape Game à Danjoutin !

Parviendrez-vous à vous échapper à temps ?

Escape Hunt Belfort OP

Entre amis ou en famille, pour les entreprises et événements, les touristes et voyageurs ou tout simplement les gamers et curieux : c'est ici qu'il faut venir !



Comment ça se passe :

Ça dure 60 minutes

De 2 à 5 joueurs

1 enquête à résoudre !

Informations & réservations

Tout ce que vous voulez savoir en cliquant ici !

Joignable au 03 84 46 29 05 ou par mail (belfort@escapehunt.com)

Adresse :

8 rue du 21 Novembre

90400 Danjoutin