Ouverture de la Foire Internationale de Nancy, des départs à l'ASNL : l'actu de ce vendredi 2 juin 2017

publié le 02/06/2017 à 09:25

San Francisco est à l'honneur de la foire internationale de Nancy. Ouverture des portes cette après-midi. Au programme : une expo sur la ville américaine mais aussi de nombreuses animations comme du pilotage de drone, des performances de graffeurs, des concours de cuisine. Rendez-vous à partir de 15h. L'entrée est fixée aujourd'hui à 1€.





La région lance les trophées Grand Est Jeunes Talents. Objectif : récompenser les 15- 29 ans avec un parcours exemplaire, engagé, atypique et ou innovant. A la clef : un prix d’un montant de 1 000 euros. Si vous connaissez de jeunes talents rendez-vous sur grandest.fr. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin



Thomas Pesquet bientôt de retour sur terre. Le spationaute français et son collègue russe reviennent après un séjour de plus de 6 mois dans l’espace. Ils prendront place à bord d’un vaisseau Soyouz pour atterrir environ 3h20 plus tard au Kazakhstan. Quelques heures plus tard, il rejoindra le centre européen des astronautes à Cologne en Allemagne. Les médecins vont surveiller son état de santé et sa réadaptation.



En foot, l'AS Nancy-Lorraine a annoncé le départ de 3 joueurs. le club se sépare donc des milieux de terrain Alou Diarra et Loïc Puyo et de l'attaquant Issiar Dia. Le mercato commence officiellement vendredi prochain.





En handball, les dragonnes de Metz défendront leur titre de championne de France demain soir aux Arènes. Un seul objectif : soulever leur 21ème titre. La salle sera complète pour l’occasion. Une rencontre à suivre à partir de 20h.