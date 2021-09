Hope 2021 : Lucas & Steve Nicky Romero... Découvrez la programmation complète du festival

Danser, tout en étant solidaire, c'est possible. Le Hope Festival remplit ces deux objectifs en étant le premier festival de musique électro et solidaire de Toulouse. L'événement aura lieu à partir de ce jeudi 16 septembre et jusqu'à dimanche 19 septembre au Poney Club, un des endroits les plus festifs de la ville rose pendant l'été (1 chemin des courses, 31100 Toulouse).

Des artistes internationaux sont attendus comme Oliver Heldens, Lucas & Steve Nicky Romero, Nervo, Tchami ou encore Adrien Toma, animateur du DJ Talk sur Fun Radio. Les bénéfices sur la billetterie seront intégralement reversés à des associations qui aident les enfants malades et dans le besoin. Il est toujours possible de réserver vos places sur la billetterie en ligne disponible sur cette adresse : https://www.festicket.com/fr/eventgenius/hope-festival/

Découvrez la programmation du festival :



Jeudi 16 Septembre :

23:00 - 00:00 Oliver Heldens

22:00 - 23:00 Lucas & Steve

21:00 - 22:00 Hugel

20:00 - 21:00 Loopers

19:00 - 20:00 Keeld

18:00 - 19:00 Pokeyz

17:00 - 18:00 Cabza

16:00 - 17:00 Magnus Lopez

Hosted By : Mc Haits

Vendredi 17 Septembre

23:00 - 00:00 Nicky Romero

22:00 - 23:00 Third Party

21:00 - 22:00 Magnificence

20:00 - 21:00 Damien N-Drix

19:00 - 21:00 Charles J

18:00 - 19:00 Bovalon

17:00 - 18:00 Tonajha

16:00 - 18:00 T.P b2b Mino

Hosted By : Mc Haits

Samedi 18 Septembre

23:00 - 00:00 Breannan Heart

22:00 - 23:00 Nervo

21:00 - 22:00 Morten

20:00 - 21:00 Kryder b2b Tom Staar

19:00 - 20:00 Raven & Kreyn

18:00 - 19:00 Gaba

17:00 - 18:00 Alex Wackii

16:00 - 17:00 John Spano

Hosted By : Mc Haits

Dimanche 19 Septembre

23:00 - 00:00 Tchami

22:00 - 23:00 Sunnery James & Ryan Marciano

21:00 - 22:00 Mercer

20:00 - 21:00 Arno Cost & Norman Doray

19:00 - 20:00 FDVM

18:00 - 19:00 Adrien Toma

17:00 - 18:00 Matt Mendez

16:00 - 17:00 Scorch

Hosted By : Mc Haits

