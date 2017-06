Perturbations sur le réseau Stan à Nancy, la cristallerie de Baccarat rachetée : l'actu de ce mardi 6 juin 2017

publié le 06/06/2017 à 09:37

Les conducteurs du réseau Stan à Nancy exercent leur droit de retrait aujourd'hui suite aux jets de pierre répétés ces derniers jours. L'ensemble des perturbations est à retrouver sur le site reseau-stan.com





La cristallerie Baccarat rachetée. Une société d'investissement chinoise la rachète à plus de 88% soit 164 millions d'euros. Elle promet d'accélérer son développement en Asie et au Moyen-Orient. Créer en 1764 en Lorraine, la société Baccarat est l'un des leader mondiaux spécialisés dans les produits en cristal haut de gamme.



La Moselle flashe beaucoup. Elle se classe 7ème du palmarès publié par Auto Plus des départements qui flashent le plus les automobilistes. La moyenne est de 25,1 flashs par jour. En tête : la Seine-Saint-Denis avec 59,3 suivi de Paris et du Val-de-Marne. L'Aveyron est le département qui flashe le moins avec 1,5 flashs par jour.





A Nancy, les rendez-vous place Stanislas bientôt de retour. Le spectacle de son et lumières reprendra le 17 juin prochain tous les soirs jusqu'à septembre. Et cette année, une séquence sur le thème "Lorrains sans frontières" sera intégré à la démonstration de 20 minutes. Un spectacle conçu par la société "Spectaculaire". Rendez-vous donc à partir du 17 juin à 22h45, place Stanislas.