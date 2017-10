Perturbations sur le réseau Stan et sur le Met', Google à Nancy : l'actu de ce vendredi 20 octobre 2017

publié le 20/10/2017 à 09:32

Le successeur de Philippe Richert devrait être connu aujourd'hui. L'élection du nouveau président de la région Grand-Est est prévue ce matin.





Les transports en commun à Nancy et à Metz sont perturbés aujourd'hui. 75% du trafic est assuré sur le Met' à Metz. Sur le réseau Stan à Nancy, les lignes 1 à 8 et 16 circulent en horaires du dimanche. Aucun service n'est assuré sur les lignes 9,15, 17, 18 et 19. En cause : la grève nationale contre notamment la réforme du code du travail. Toutes les infos sur lemet.fr et sur reseau-stan.com



Google est à Nancy aujourd'hui et demain. Le géant américain s'est installé au Centre Prouvé. Objectif : proposer des formations gratuites, ouvertes à tous pour tester de nouvelles technologies.