Préparez-vous pour la Motiv' Run

publié le 03/05/2017 à 15:37

Vous souhaitez vous dépenser et vous amuser ? Alors la Motiv' Run est faite pour vous ! Cette course à obstacles qui se déroulera le 24 juin à Marguerittes vous propose deux facettes. D'abord un côté sportif, mais aussi un côté plus festif. Pour Aurélie Calhiol, organisatrice de la Motiv' Run. "C'est la différence avec les autres courses".





Lors de cette journée, il y aura plusieurs courses. Ce sont les enfants qui s'élanceront en premier. Le départ sera donné à 10h. Ils devront passer 13 obstacles sur 800 mètres. Les adultes partiront à 14h. 8 km et 44 obstacles les attendront. Tout le monde peut participer selon Aurélie Calhiol "vous n'êtes pas obligé d'être un grand sportif. Vous pouvez faire cette course par équipe, ou même en marchant."

Le but premier de cet événement est de passer une bonne journée. C'est pourquoi des animations sont prévues. "Il y aura un village d'animation" explique Aurélie Calhiol "avec des activités pour les enfants comme des balades en poney. Il y aura aussi de la musique, un DJ assurera le show pour la soirée."



Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici



> LA MOTIV' RUN MARGUERITTES