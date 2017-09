Emmanuel Macron à Forbach pour la rentrée, Cloé Cirelli nouvelle Miss Lorraine : l'actu de ce lundi 4 septembre 2017

publié le 04/09/2017 à 09:25

C'est le Jour J pour plus de 479 000 élèves lorrains de l'élémentaire au lycée. Ils font leur rentrée aujourd'hui en Lorraine. Et pour cette première rentrée en tant que président de la République, Emmanuel Macron est attendu à 10h à Forbach en Moselle. Il se rendra à l'école Louis Houppert, dans le quartier du Wiesberg. Les classes de CP ont été dédoublées et limitées à 12 enfants par classe cette année. L'établissement est classé en zone d'éducation prioritaire renforcée.





Il y a du changement sur le réseau Stan à Nancy à partir d’aujourd’hui. Les dessertes évoluent en raison des travaux quartier Nancy-grand Cœur. Les lignes 6,16, 8,15 et 17 sont notamment concernées. Le terminus "Villers lycée Stanislas" devient par exemple "Villers jardin botanique". Le tracé de la ligne 8 sera quant à lui plus direct et rapide.



Cloé Cirelli devient Miss Lorraine. La mosellane de 21 ans a été élue ce weekend à Epinal. La jeune femme originaire d'Amanvillers près de Metz poursuit des études d'éducatrice pour jeunes enfants. Elle représentera la région lors de l'élection Miss France qui aura lieu le 16 décembre prochain.





En handball, les dragonnes de Metz ont battu Bourg-de-péage ce weekend à domicile. Score final : 37 à 25 pour les Messines contre le promu.