Rotor la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, hommage aux victimes des attentats : l'actu de ce lundi 13 novembre 2017

publié le 13/11/2017 à 09:26

Le président de la République Emmanuel Macron se rendra ce matin sur les lieux des 6 attaques en compagnie de François Hollande pour rendre hommage aux victimes des attentats de novembre 2015. Il se rendra ensuite devant les restaurants et bars cibles des attaques en terrasse et finiront par le Bataclan. A midi, le chef de l'Etat se rendra place de la mairie du 11ème arrondissement où l'association de famille de victimes "Life for Paris" organise une cérémonie.





Le prix du paquet de cigarette augmente aujourd'hui et augmente de 30 centimes. Après 4 ans de stabilité, les cigarettiers répercutent la hausse des taxes décidés par le gouvernement. Objectif : réduire la consommation de tabac. Fin 2020, le prix du paquet devrait atteindre les 10 euros.



Rotor - capture écran centre international d'art verrier

Rotor, c’est le nom de la nouvelle boule de Noel de Meisenthal. Elle représente un engrenage inspiré de mouvements d’horlogerie. Les designers ont voulu symboliser le décompte du temps jusqu’à Noel. Les souffleurs du centre international verrier doivent donc réussir à diffuser le verre dans les dents des engrenages.





En foot, 7ème tour de la coupe de France ce week-end. Qualification 1-0 de l’AS Nancy-Lorraine face à Forbach. Rombas a battu Thaon 2-0 et se qualifie pour le 8ème tour. C’est fini en revanche pour Tremery et Amnéville. Le match Still- Saint-Avold a été remis.