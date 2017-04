Soirée Grands Jeux Romains au Laser Game Evolution de Nîmes

publié le 18/04/2017 à 14:26

Vendredi 21 avril, une soirée Grands Jeux Romains est prévue au Laser Game de Nîmes. De 20h à minuit, vous pourrez profiter de partie illimitée. Mais aussi de bonbons, de boisson (soft drink) à volonté et d'un buffet de pizzas.



En plus de cela, de nombreux cadeaux sont à gagner. Notamment des places pour le spectacle des Grands Jeux Romains 2017 "La Reine Celte", des places de Laser Game, des Pass VIP, et des packs Fun.

Tout le monde sera déguisés, et vous ? Petite astuce : rendez-vous au magasin jour de fête pour les costumes.



Vous pouvez réserver vos places dès maintenant au 04.66.67.64.89 ou cliquez ici pour plus d'informations.