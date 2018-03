Soirée incroyable talents Nantais à l'altercafé

publié le 13/03/2018 à 21:38

Suite au succès de la 1ère et de la 2ème édition de la "Soirée Incroyables Talents Nantais", MoovTime remet ça en Mars 2018



Pour contribuer à l’émergence de jeunes talents nantais et leur offrir la possibilité de montrer ce qu’ils savent faire en public, MoovTime organise une soirée concours à l’Altercafé

Soirée Incroyable Talents Nantais



Nous avons sélectionné des talents locaux excellant dans différents domaines (chant, humour, danse,…) et allons récompenser ceux dont la prestation séduira le plus le public (chacun pourra voter)



Venez les découvrir le 21 mars prochain à l’Altercafé avant qu’ils ne deviennent célèbres...



Nous vous en dirons plus à mesure que la soirée approchera et vous réserverons quelques surprises







Comment participer au concours ?

Si vous avez vous-même un talent que vous souhaitez montrer en public, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook pour avoir une chance de participer