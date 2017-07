La Dead Run est de retour à Belfort

publié le 19/07/2017 à 16:00

Le 19 août, le Bar Gaming "The One Shot" organise la course la plus terrifiante de Belfort...

"The Dead Run" !



La deuxième édition débarque Franche-Comté!

Vous allez participer à une zombie run, une compétition entre humains et zombies:

Très populaire aux Etats-Unis, le concept arrive ici, dans notre région!



Plongez-vous dans l'histoire de la Dead Run de Belfort

2020. Durant une guerre chimique, une expérience sur l'utilisation de champignons tourne mal. Une épidémie se répand affectant la majorité de la population. Ce mal d'un genre nouveau semble donner aux infectés un goût particulier pour la chair humaine, un comportement incontrôlable ainsi qu'une sensibilité accrue aux sons.

Notre ONG, les Franc Conteurs recrute donc 200 "volontaires" pour enquêter dans le laboratoire où tout a commencé.

A vos risques et périls.



Rendez-vous le 19 août au Fort de Bessoncourt à partir de 17h!



The Dead Run à Belfort

Inscription obligatoire de 15€ uniquement en ligne sur Weezevent, sur le site web de l'événement zombierunbelfort.com, ou au bar "The One Shot", en face de la gare de Belfort!



Règles:

Disponibles ici





Questions et informations diverses:

06.25.52.26.49





Préparez votre sac à dos et votre paire de baskets, la Dead Run approche!..



Un événement The One Shot bar et les Franc'Comteurs, avec Fun Radio Belfort, Le Son Dancefloor!