Top départ des soldes d'hiver en Lorraine, Cheick Diabaté prêté au FC Metz : l'actu de ce lundi 2 janvier 2017

Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui dans la région. Ils sont lancés une semaine avant le début officiel des promotions dans le reste du pays.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 02/01/2017 à 09:42

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Les soldes commencent aujourd'hui en lorraine. Comme chaque année, la course aux promotions commence une semaine avant celle dans le reste de la France. En cause : la concurrence des pays frontaliers et notamment du Luxembourg. Vous avez jusqu’au 12 février pour faire de bonnes affaires.





Une nouvelle commune en Meurthe et Moselle appellée "Val de Briey" a vu le jour hier. Elle compte 8 409 habitants. Elle rassemble Briey, Mance et Mancieulles. Objectif : rendre plus lisible l'action publique des territoires au profit des citoyens. Le siège et le conseil municipal ont été fixés à Briey.





Le mercato de foot a commencé cette nuit. Cheick Diabaté est prêté au FC Metz jusqu'à la fin de la saison par le club turc d'Osmanlispor. L'international malien tentera donc d'apporter son expérience à la pointe de l'attaque pour faire remonter le club messin actuellement 18ème du championnat.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine