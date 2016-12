Un 2e homme identifié après les incidents des pétards à Metz, la grève sur le réseau Stan à Nancy le 31 décembre : l'actu de ce vendredi 30 décembre 2016

Une deuxième personne a été identifiée dans l'affaire des jets de pétards au stade Saint-Symphorien de Metz le 3 décembre lors d'un match FC Metz - Olympique Lyonnais.

30/12/2016

Un deuxième homme a été mis en examen après les incidents à Metz dans l'affaire des jets de pétards au stade Saint-Symphorien lors du match FC Metz - Olympique Lyonnais au début du mois. L'homme, âgé de 34 ans, identifié par les enquêteurs a été placé sous contrôle judiciaire pour introduction d'objets pyrotechniques dans une enceintes sportive et pour violences. Une troisième personne serait également recherchée.



La grève demain dans les transports en commun nancéiens. Les conducteurs seront mobilisés toute la journée. Ils dénoncent les suppressions de postes annoncées par Transdev et la suppression par le Grand Nancy de 400 000 kilomètres commerciaux parcourus. Des perturbations sont donc à prévoir. Un tram toutes les 15 minutes. Les bus circuleront en horaires du dimanche. Toutes les infos sur reseau-stan.com



Le rush dans les mairies pour cette fin d'année. Vous avez jusqu'à demain minuit pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles et législatives. A Metz par exemple, une permanence est exceptionnellement mise en place demain de 9h à 16h sans interruption à l'hôtel de ville. Rendez-vous donc en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.



Seulement 1 français sur 3 a prévu une solution pour le retour de la soirée du réveillon de Nouvel an. C'est ce que révèle une enquête des associations prévention routière et attitude prévention. 70% des français attendront pour reprendre le volant alors que plus de la moitié d'entre eux ignorent le temps nécessaire pour éliminer un verre d'alcool. Parmi les solutions envisagées : 70% ont prévu de dormir sur place, 66% ont sollicité un Sam.



En sport, la reprise ce matin pour les joueurs du FC Metz. Les Grenats 18ème de Ligue 1 sont en position de barragiste avec 19 points. De son côté, les joueurs de l'ASNL, 13ème au classement, reprendront l'entrainement demain à 10h en forêt de Haye.



