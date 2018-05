Vol de tableau au musée des Beaux-Arts de Nancy, Frederic Antonetti nouvel entraîneur du FC Metz : l'actu de ce vendredi 25 mai 2018

publié le 25/05/2018 à 09:09

Un tableau a été volé hier au musée des Beaux-Arts de Nancy. L’œuvre « Le port de la Rochelle » de Paul Signac est estimée à 1,5 millions d’euros. La toile a été découpée, le cadre est restée sur place. L’huile sur toile appartient à la mairie de Nancy. Le vol a été constaté en début d’après-midi par le personnel de l’établissement. Une enquête a été ouverte.





Une action sera menée ce week-end à Metz par l’association L214. Un décompte humain sera installé rue Serpenoise devant le centre Saint-Jacques pendant 3 heures demain après-midi. Objectif : montrer que des centaines d’animaux sont tués en moyenne toutes les 10 secondes en France pour la consommation alimentaire.



La fête des voisins c'est aujourd’hui. A Metz, la municipalité aide les habitants à préparer les festivités et fournit du matériel comme des tables et des chaises à ceux qui en ont fait la demande il y a quelques semaines.



La Foire internationale de Nancy ouvre ses portes aujourd'hui. Le thème cette année : Londres. Près de 500 exposants seront présents jusqu'au 4 juin au parc des expositions. De nombreuses animations sont prévues.



En basket, le SLUC Nancy affronte Fos Provence dimanche en quart de finale retour des Playoffs. Le vainqueur de la rencontre jouera contre le gagnant de Orléans-Rouen. Les Cougars ont fini 7ème de la saison régulière. Rendez-vous donc dimanche au palais des sports Jean-Weille. Début du match à 18h.



En handball, les dragonnes de Metz reçoivent Brest demaini pour le match retour de la finale du championnat de France. Rendez-vous aux Arènes à 20h30. Les Messines tenteront de décrocher leur 22ème titre



En foot, Frédéric Antonetti est le nouvel entraîneur du FC Metz. Le technicien qui a signé pour trois saisons remplace Frédéric Hantz qui n’a pas réussi à maintenir le club en Ligue 1. L’ancien coach de Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille ou encore Bastia devra reconstruire une équipe et remonter en Ligue 1 le plus vite possible.